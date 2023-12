Osimhen via da Napoli in anticipo, torna dopo la Coppa d'Africa: il motivo

"Al termine dell’allenamento odierno, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso così da poter raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nazionale". Lo rende noto il Napoli. L'attaccante nigeriano, squalificato per la prossima partita di campionato in programma questo venerdì contro il Monza dopo l'espulsione rimediata con la Roma, tornerà quindi in campo con gli azzurri solo dopo la Coppa d'Africa al via il 13 gennaio e festeggerà il proprio compleanno - il prossimo 29 dicembre - nella 'sua' Nigeria.

Quante partite salta

Osimhen, che esordirà con la maglia della Nigeria il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale, terminerà la fase a gironi il 22 del medesimo mese. In questo arco temporale non sarà a disposizione di Mazzarri, oltre che per la prossima sfida contro il Monza, anche contro Torino e Salernitana in campionato e Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italiana. Se la sua nazionale dovesse proseguire agli ottavi non ci sarà neppure contro la Lazio (oltre che nell'eventuale finale di Supercoppa), così come con il Verona in caso di quarti. C'è poi il big match con il Milan l'11 febbraio, a rischio in caso di semifinale (il 7) e dal forfait certo in caso di finalina (il 10) o finalissima (in programma nel medesimo giorno).