Mazzarri: "Napoli sulla strada giusta. Osimhen martoriato, mercato..."

"Voglio ringraziare il pubblico, so che ci sarà lo stadio pieno, spero ci dia una mano in un momento difficile. Sono felice di sapere che i tifosi ci saranno vicini e ci daranno il loro sostegno per 95 minuti. Abbiamo tanti indisponibili, ma domani dobbiamo fare una grande partita". Così il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Monza.

Sul mercato: "Le rivoluzioni non si fanno a gennaio, non c'è il materiale per poterlo fare. Di mercato preferisco parli la società, io voglio dare una mano ai giocatori a riprendere la fiducia che avevano l'anno scorso. Sarà una partita difficile". Su alcuni singoli: "Natan credo ne abbia per un mese e mezzo. Lobotka se dovesse star bene giocherà, è un titolarissimo. Lindstrom di sicuro non ha i 90 minuti, se sta bene dovrò pensare a una staffetta".

Le parole di Mazzarri in conferenza stampa Il tecnico azzurro ha aggiunto: "Quella di domani è una partita difficilissima, ho visto la loro partita contro la Lazio che ha un modulo simile al nostro e che è andata in difficoltà contro un Monza che qui non avrà niente da perdere, che gioca bene e che ha un buon allenatore, ecco perché io penso solo alla partita di domani che è importantissima per tanti motivi". Infine, ha concluso: "Siamo abbastanza in emergenza, ci sono tante defezioni. C'è il rammarico che abbiamo meno punti di quelli che avremmo meritato anche per come abbiamo condotto le gare. L'espulsione di Osimhen con la Roma? Da quando è rientrato questo ragazzo viene martoriato dalla mattina alla sera, in questo momento sente la responsabilità di essere uno che ha fatto sfaceli l'anno scorso, ci sta qualche errore di nervosismo. Io tendo a scusarli ma non perché sono un buonista, ma perché penso sia giusto così. Ci darà molto quando rientrerà dalla Coppa d'Africa, in questo momento va anche un po' protetto da tutte queste cose che ci stanno capitando".

© RIPRODUZIONE RISERVATA