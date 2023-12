De Laurentiis: “Colpa mia, chiedo scusa ai tifosi. Ci muoveremo sul mercato"

Ammissione di colpa di Aurelio De Laurentiis per la cattiva stagione del suo Napoli. Dopo il pareggio col Monza, in casa, per 0-0, il presidente ha deciso di parlare al termine dell'incontro. Si è presentato in conferenza stampa, al posto di Mazzarri, provando a spiegare il momento del team azzurro. E soprattutto facendo una promessa ai tifosi. "Tutto quello che è successo finora è solo responsabilità mia - ha chiarito il numero uno della società partenopea -. La colpa non deve andare sui giocatori o sugli allenatori, mi assumo tutte le responsabilità . Devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per rimediare". "Non mi va di tediarvi coi racconti ma quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia Saudita, quindi intorno al 24, 25 gennaio ci vediamo sul mare, ci facciamo una bella cena tutti e vi racconto il mio punto di vista. Poiché voi avete pagine da riempire, radio su cui intervenire, tv in cui ci sono tanti esperti ognuno deve dire la propria. Ma la verità la conosce solo chi vive dall'interno le varie situazioni. Io questo volevo dirvi", ha aggiunto De Laurentiis, parlando alla stampa.