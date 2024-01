Mazzarri: "Kvara ne subisce di tutti i colori, sono in debito con Napoli"

NAPOLI - Walter Mazzarri si prepara al 2024 che vedrà il suo Napoli giocarsi l'ultima gara di andata del campionato sul campo del Torino. Alla vigilia del match, il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa partendo dal nuovo anno e dal nuovo acquisto: "Vorrei invertire la rotta. Col Monza la prestazione è stata buonissima, ma mi auguro di raccogliere di più. E' un ragazzo molto motivato. Ha grande voglia, vuole spaccare il mondo e mi piace molto. Serve la carica giusta anche per svegliare un po' chi è qui da anni. Di Lorenzo non aveva un vice, ma Mazzocchi è un jolly, viene qui per ricoprire diversi ruoli".

Le condizioni in casa Napoli

Sulle scelte di formazione, Mazzarri non si sbilancia: "Da Bergamo sono iniziati e sono un po' preoccupato per queste assenze. Vediamo oggi se recuperiamo Juan Jesus, ma mancano in tanti e c'è in dubbio anche Gaetano che proverà. Il Torino è una signora squadra, anche con Zapata. Dobbiamo metterli in difficoltà provando a fare la stessa gara col Monza. Simeone l’anno scorso ha giocato una sola partita dall’inizio. Lui e Raspadori hanno caratteristiche differenti, Raspadori è di manovra, il Cholito attacca la profondità un po’ più come Osimhen. Scelgo in base all'avversario ed al momento".

Torino-Napoli, curisoità e statistiche