Mazzarri confermato dal Napoli. Meluso: "Massima fiducia"

Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn al posto di Mazzarri per commentare la brutta sconfitta di Torino del Napoli, firmata dalle reti di Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Il direttore sportivo di partenopei ha dichiarato: "Dopo la partita abbiamo fatto una piccola riunione con Mazzarri e poi con la squadra. È stata una partita per la quale ci scusiamo con la nostra gente, ci dispiace molto. La squadra è irriconoscibile, stiamo pensando di fare qualcosa per stimolarla per tornare alla normalità. Le defezioni dei giocatori in Coppa d'Africa e dei piccoli problemi fisici ci hanno condizionato, ma questa non è una scusa per quanto visto in campo. Ritiro? Domani ci vediamo al centro sportivo e vediamo".