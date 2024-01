Crisi Napoli, la mossa De Laurentiis: tutti in ritiro prima della Salernitana

Aurelio De Laurentiis ha deciso di adottare la soluzione del ritiro dopo il momento negativo che sta vivendo il Napoli . Il presidente ha voluto prendere questa strada soprattutto dopo il 3 a 0 subito contro il Torino. Una vera e propria involuzione rispetto a quella squadra che ha vinto lo scudetto qualche mese fa con una cavalcata davvero trionfale. In estate gli addii di Spalletti e Giuntoli, approdato alla corte della Juventus, sono stati i primi scricchiolii di una rosa cambiata soprattutto nel modo di stare in campo. Rudi Garcia è stato esonerato dopo qualche mese e al suo posto è tornato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano non è al momento in discussione , ma il ritiro è stata la soluzione adottata dal Napoli in questo momento per preparare le prossime gare.

Napoli, squadra in ritiro: le ultime

Dopo l'allenamento post partita di Torino, la squadra questa sera è attesa a Pozzuoli, sede del ritiro degli azzurri. Inoltre la squadre è da ieri in silenzio stampa, ha parlato soltanto il dirigente Meluso dopo la debacle contro i granata. Un segnale di quanto il momento dei partenopei sia davvero negativo. Con questa decisione De Laurentiis spera di far scattare la scintilla nel gruppo e riaccendere l'orgoglio nei calciatori: dallo scudetto di giugno ai meno 20 dalla capolista Inter in questo girone d'andata e 22 punti in meno rispetto ai 50 conquistati la scorsa stagione. Un confronto quasi impietoso, difficile da commentare perché si è vista poche volte un'involuzione così in pochi mesi. Al di là di questo ora Mazzarri dovrà lavorare tanto sulla testa per recuperare entusiasmo e voglia. Tra pochi giorni ci sarà il derby contro la Salernitana al Maradona e poi domenica la partenza per l'Arabia Saudita dove gli azzurri si giocheranno la Supercoppa Italiana al pari di Lazio, Fiorentina e Inter.