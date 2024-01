Osimhen insulta l'agente di Kvaratskhelia, caos Napoli: "Pezzo di m..."

Botta e risposta a distanza tra l'agente di Kvaratskhelia e l'attaccante Victor Osimhen, attualmente in Nigeria per la Coppa d'Africa. Una situazione davvero particolare che sottolinea ancor di più il clima che si sta vivendo attorno al Napoli. Già il momento non è proprio dei più positivi visto l'andamento in campionato, la brutta sconfitta contro il Torino e la decisione di De Laurentiis di portare tutti in ritiro a Pozzuoli almeno fino alla Supercoppa Italiana. Ad alimentare questo senso di malcontento ci si mette pure Mamuka Jugeli, agente del georgiano con le sue dichiarazioni rilasciate a un giornalista in patria. Dura la risposta di Osimhen sul proprio profilo Instagram: "Provo imbarazzo..."!