Mazzarri, flop Napoli: “Colpa mia, non guardo la classifica. Ritiro? Ho goduto”

Il Napoli domani è chiamato a rialzare subito la testa dopo la brutta sconfitta arrivata in casa del Torino. Per farlo, la squadra di Mazzarri ospiterà la Salernitana al Maradona nel match in programma alle 15. Il tecnico dei partenopei, che in settimana è andato in ritiro con la squadra, ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Sono contento di quello che abbiamo fatto, i ragazzi hanno lavorato bene. La prova poi è la partita vera. Spero e penso che domani vedremo un Napoli diverso, più brillante. Le altre volte abbiamo visto una squadra che giocava a calcio e in alcuni casi non siamo stati fortunati, come col Monza. La cosa che ha stonato è che a Torino la squadra ha giocato meno a calcio e fatto pochissime azioni, anche se anche in quella partita non siamo stati fortunatissimi. Se si andava in vantaggio...".