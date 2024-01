Mazzarri: "A Torino abbiamo pagato la preparazione. È un altro Napoli"

"Oltre allo spirito è stato trovato anche il gioco. Loro erano bravi in contropiede, siamo stati penalizzati subito andando in svantaggio alla loro prima uscita. Era stata una bella botta ma i ragazzi hanno continuato a giocare, sono restati calmi, Abbiamo meritato questa vittoria". Lo ha detto Walter Mazzarri, a Dazn, dopo la vittoria del suo Napoli sulla Salernitana. "Potevamo giocare un po' più in verticale, abbiamo creato diverse occasioni, e tanto possesso palla. La squadra ha ritrovato il comando del gioco. L'infortunio di Cajuste? Sono preoccupato, è qualcosa di muscolare", ha aggiunto il tecnico azzurro.