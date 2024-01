Mazzarri: "Soddisfatto della prova, troppe assenze in attacco". E su Zielinski...

Walter Mazzarri ha commentato il pareggio a reti inviolate arrivato sul prato dell'Olimpico contro la Lazio di Sarri. Il tecnico del Napoli ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto della prova, soprattutto per la forza e il valore della Lazio. C'erano numerosi assenti, alcuni ragazzi che non giocavano da tanto hanno giocato bene. Ho avuto la conferma di avere grandi uomini, i quali giocano molto bene. Sono felice della prova". Sulla prova offensiva, Mazzarri ha aggiunto: "Mancavano alcuni calciatori in attacco, ma la squadra ha un'impronta per il gioco espresso e il possesso palla. Serviva profondità, ma le caratteristiche di Raspadori hanno ostacolato il tutto. Non siamo riusciti ad andare in profondità, ma sono soddisfatto".