Zielinski epurato, niente Champions: quando De Laurentiis accusava Marotta

NAPOLI - Il rapporto tra il Napoli e Piotr Zielinski si complica con l'ultima clamorosa decisione del club di escluderlo per la fase ad eliminazione diretta della Champions League. Questa la lista Uefa che Mazzarri avrà a disposizione dagli ottavi: Gollini, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Natan, Olivera, Mario Rui, Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Cajuste, Traoré, Lindstrom, Ngonge, Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone. Mazocchi per Elmas, Ngonge per Zerbin e Traoré per Zielinski i tre cambi previsti dal regolamento Uefa con il polacco che non avrà dunque la possibilità di giocare in Champions, pur essendo ancora un tesserato del Napoli. Dietro alla motivazione di questa decisione drastica, c'è la trattativa con l'Inter che ha avviato i discorsi con il centrocampista per portarselo a casa a costo zero a termine del suo contratto, fissato al 30 giugno 2024.