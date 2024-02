Osimhen fa sorridere Mazzarri: fissato il rientro, ci sarà per Napoli-Genoa?

Buone notizie per il Napoli : Mazzarri potrà riabbracciare presto Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano, dopo la delusione in finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio , ha anticipato il suo rientro in Italia e dovrebbe arrivare in città nella mattinata di giovedì 15 febbraio . Una boccata d'ossigeno per gli azzurri che hanno un estremo bisogno dei suoi gol e della sua presenza in campo.

Osimhen anticipa il rientro: novità verso il Genoa

La punta non gioca con gli azzurri dallo scorso dicembre nel match perso contro la Roma. Osimhen ora potrebbe anche essere convocato per la partita contro il Genoa in programma sabato 17 febbraio alle ore 15. In stagione non sta mantenendo il rendimento dello scorso anno e ha collezionato solo 13 presenze (a causa anche di un infortunio al bicipite femorale) e sette gol, considerando soltanto la Serie A. Il Napoli al momento si trova al nono posto in classifica e fuori dalla zona Europa, quindi non potrà perdere altri punti per strada. E con gli ottavi di Champions League (contro il Barcellona) da giocare, il suo rapido rientro sarà fondamentale, per permettere a Mazzarri di ruotare più giocatori e avere maggiori soluzioni in zona offensiva.