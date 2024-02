Osimhen, ancora problemi: nuovo imprevisto e Napoli-Genoa a rischio

Victor Osimhen rischia di saltare Napoli-Genoa . La coincidenza per arrivare a Napoli Capodichino è saltata a causa di un ritardo dell'aereo che da Lagos avrebbe dovuto portarlo in Campania nella mattinata odierna. Volo e allenamento saltato, è in dubbio la sua presenza per la partita con il Genoa in programma sabato 17 febbraio alle 15.

Osimhen, salta il rientro concordato col Napoli

Dopo un confronto la società e Osimhen avevano concordato data e orario del rientro, oggi invece che venerdì come inizialmente previsto, ma l'imprevisto ha rovinato i piani. Senza Osimhen il Napoli ha giocato 10 partite e conquistato 15 punti a dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, dell'importanza del finalizzatore principe per rendere incisiva lo sviluppo della manovra offensiva degli azzurri che confidano nei suoi gol anche per il doppio confronto in Champions League contro il Barcellona.

Osimhen e Napoli, i casi della stagione

Dal caso Tik Tok, al rinnovo di un anno, alle polemiche per aver raggiunto l'Africa per ritirare il Pallone d'Oro del continente nero, fino alla partenza in anticipo per Coppa d'Africa e l'annuncio dell'addio a fine stagione: l'annata travagliata di Osimhen con il Napoli prosegue.