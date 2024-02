Mazzarri: “Osimhen fuoriclasse, ma io rispetto chi si allena ogni giorno”

Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro il Genoa di scena al Maradona sabato pomeriggio alle ore 15 e valida per la 25esima giornata di Serie A. Il tecnico del Napoli ha dichiarato: "Tabelle per la Champions? Non ho mai fatto tabelle in vita mia, il nostro pensiero è di vincere più partite possibili. In campionato ci mancano 15 partite, ora ho tutta la rosa a disposizione, è chiaro che siamo fiduciosi di fare delle vittorie, si vuole tentare di arrivare più in alto possibile, 7 punti sono tanti, ma dipende anche da quello che faremo noi. Le squadre che ci precedono dovranno venire a Napoli e grazie al nostro pubblico proveremo a fare il massimo". Poi su Osimhen ha aggiunto: "Sono rimasto in contatto con lui, parlerò con lui per vedere come sta. Valuteremo se portarlo in panchina o farlo giocare. Che schema? Cambiare modulo di settimana in settimana può essere anche un fattore per non avvantaggiare l'avversario, nelle scorse settimane abbiamo lavorato di più e i ragazzi hanno assimilato tre moduli. Kvara? Ho deciso di cambiargli posizione anche per liberarlo maggiormente dalla marcatura degli avversari. Non vi dirò con che modulo giocheremo domani. Contro il Milan avevamo fatto un'ottima partita, non meritavamo di perdere, purtroppo paghiamo il nostro gravissimo errore difensivo sul gol".