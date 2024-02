Mazzarri: “Non mi dimetto dal Napoli, mica posso mettere la palla all’incrocio”

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno contro il Verona firmato dalla rete di Ngonge, subentrato nel secondo tempo. Il tecnico livornese ha dichiarato: «I giocatori fanno quello che possono. Facciamo tutti quello che si può e ci gira male. Mi dispiace per questo pubblico eccezionale che anche oggi ci ha sostenuto e che meriterebbe di più. Quest’anno per il momento è così e bisogna prenderne atto e pedalare. Dobbiamo correggere quei pochi errori che facciamo. Noi non riusciamo mettere a frutto tutto il lavoro che facciamo. Non è facile dare spiegazioni per nessuno». Mazzarri ha poi aggiunto:«Se si guarda nelle pieghe della partita nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni da gol e non sono andate. Se il Genoa fosse andato in svantaggio non ci sarebbe stato niente da dire e si sarebbe visto un altro Napoli. Mi dicono del possesso palla, ma non voglio neanche citarlo. È un periodo un po’ così. Dobbiamo lavorare e cercare di correggere la mezza sbavatura che ci ha fatto prendere gol».