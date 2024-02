Mazzarri a rischio: Calzona in pole. Con lui anche una leggenda del Napoli?

Un rendimento non proprio positivo quello d Mazzarri al Napoli . Il suo ritorno in panchina, dopo l'esonero di G arcia, non ha portato gli effetti sperati tanto da far vacillare la sua posizione dopo l'ultimo pareggio contro il Genoa . La distanza dal quarto posto è sempre più abissale con nove punti di ritardo dall'Atalanta (che ha una gara da recuperare). Il tecnico liveronese è a serio rischio tanto da far pensare De Laurentiis a un possibile esonero.

Mazzarri-Napoli, la situazione

Mazzarri resta oppure no? Una domanda più che lecita in queste ultime ore in casa Napoli perché le sensazioni non sono del tutto positive. De Laurentiis sta proseguendo nelle sue riflessioni e consultazioni per prendere una decisione definitiva per il club. I risultati ottenuti da Mazzarri hanno spinto la società a fare riflessioni importanti perché il suo ritorno ha fatto precipitare numeri, già deludenti con Garcia.

La media punti è scesa da 1,75 a ,125 e i gol subiti sono aumentati, così come si è allontanto il quarto posto rispetto a qualche mese fa. Per questo De Laurentiis ha avuto questi pensieri nel dopo Genoa. Al Maradona sono arrivati fischi alla squadra e le tensioni sono aumentate a Castelvolturno. Il presidente non è contento e ha contattato Calzona. Con lui anche una leggenda del club...