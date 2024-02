Calzona si presenta così: “Nessuna paura e zero scuse, siamo il Napoli”

Parla anche Di Lorenzo

"La squadra ha preso coscienza della situazione e sa che deve fare di più. Ci metteremo subito al lavoro con il nuovo mister per cercare di uscire da una situazione che non ci vede contenti. Siamo tutti responsabili, noi giocatori che andiamo in campo. La squadra è cosciente e sta dando il massimo per uscire da questo momento. Ringrazio Mazzarri, dispiace perché quando si cambia allenatore è una sconfitta per tutti. Per la società, per i giocatori e per tutto l'ambiente Napoli. La squadra ha reagito da professionisti, ci siamo subito messi a disposizione del nuovo allenatore. Già da oggi ha cercato di assimilare i primi concetti che ci ha dato il mister, poi ci sarà il tempo per lavorare meglio. Domani cercheremo di fare una grandissima partita" ha dichiarato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.