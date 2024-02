Juan Jesus, antidoping dopo Napoli-Barcellona: sorpreso scalzo in campo!

Lunga serata per Juan Jesus nel post partita di Napoli-Barcellona . Subito dopo il fischio finale dell'andata degli ottavi di finale di Champions League tra le due squadre, terminata 1-1, il brasiliano è stato sorteggiato per il test antidoping . Non avendo stimoli immediati, ha dovuto ricorrere ad un particolare rimedio.

Napoli, Juan Jesus vaga scalzo al Maradona

In un Maradona deserto dopo la fine di Napoli-Barcellona, la trasmissione spagnola El Chiringuito ha intercettato Juan Jesus che vagava scalzo sul terreno di gioco del Maradona. Il giornalista, molto incuriosito, gli ha quindi domandato perché fosse ancora in campo tutto solo. Il difensore brasiliano ha spiegato di aver avuto difficoltà a riempire la provetta per il test antidoping e l'unico modo per facilitare lo stimolo era camminare scalzo sull'erba fredda e leggermente bagnata. Una scena sicuramente insolita, che ha strappato una risata agli addetti ai lavori.