Osimhen, fastidio muscolare e sostituzione: Napoli-Juve a rischio?

Napoli in ansia per Victor Osimhen. Nel corso della trasferta di Cagliari, che ha visto i padroni di casa trovare il gol del pareggio al 96' con Luvumbo, l'attaccante nigeriano ha abbandonato il campo dopo essersi accasciato a terra all'84º minuto. Rientrato nei giorni scorsi dalla Coppa d'Africa in Costa d'Avorio, il giocatore ha iniziato a zoppicare e ha poi chiesto l'intervento dei sanitari in campo. Lo staff dei campani valuterà le sue condizioni anche in vista del match contro la Juve in programma domenica 3 marzo.