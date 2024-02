Calzona: "Napoli, problema solo mentale". E sulle condizioni di Osimhen...

Napoli, Calzona: "Nessun problema per Osimhen"

Calzona ha quindi fatto il punto sulle condizioni del nigeriano, che aveva accusato un problema nel finale: "Era stanco, non è niente di particolare. Lui è un ragazzo fantastico, si è messo a disposizione e ha realizzato 2 gol in 2 partite. Troverà presto la condizione, la Coppa d'Africa lascia degli strascichi. Anche in Champions avevamo capito che non fosse al top, ma i calciatori vogliono giocare sempre".