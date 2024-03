Calzona e conferenze stampa, clamorosa decisione prima di Napoli-Juve

Francesco Calzona non parlerà alla vigilia di Napoli-Juventus. Lo ha deciso il club azzurro a due giorni dalla sfida contro il club bianconero; della gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A in programma domenica 3 marzo, ore 20:45, stadio Maradona. La decisione non rappresenta una scelta isolata perché la società di Aurelio De Laurentiis ha deciso di non far parlare più il proprio allenatore prima delle sfide di campionato da qui fino al termine della stagione.