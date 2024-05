"Conte al Napoli non ci andrà mai, io tifo un nome": la certezza dell'ex ds

"Conte al Napoli non ci andrà mai". Parole chiare e nette quelle di Rino Foschi, un decano del calcio e con un'esperienza nel ruolo di direttore sportivo davvero importante. Nella stagione 1983-84, per un solo anno, è stato anche al Napoli e proprio degli azzurri ha parlato a Radio CRC nella trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaele Auriemma. Tra le domande non poteva mancare quella sul futuro in panchina, dopo le scelte errate nel post Spalletti. Garcia, Mazzarri e ora Calzona, insomma De Laurentiis non può permettersi altre scelte errate: "A volte ha ragione e altre no. Lui si sente il padrone e fa il presidente in questo modo e non cambierà mai". Per questo il toto panchina è sempre un tema caldo per gli azzurri con diversi nomi in lizza: da Pioli a Conte, passando anche per Italiano.

Panchina Napoli, Conte e l'idea Foschi

Antonio Conte è uno dei nomi rimbalzati nelle ultime settimane per la panchina del Napoli, ma per Foschi ci sono diversi motivi per cui il tecnico leccese potrebbe non sedere sulla panchina degli azzurri: "Innanzitutto perché ha costi elevatissimi, poi se va a Napoli vuole fare lui la squadra con gli uomini che vuole lui. Vedo un matrimonio difficilissimo". Difficile per il carattere, sottolineato spesso anche da Spalletti, del presidente De Laurentiis: "E' particolare perché vuole fare le cose in prima persona".

Da qui anche un pensiero sull'arrivo di Manna e le possibilità del ds di poter lavorare in autonomia: "Sono cambiate molto cose nel calcio. Ho avuto molti presidenti, tra cui Zamparini che mi faceva lavorare tanto. De Laurentiis ha sofferto Bigon e Giuntoli. Si sente padrone di Napoli. C'è chi va a lavorare con lui e chi no". Sul malumore dei tifosi: "Napoli è una grande piazza, capisco il momento dove non c'è risultato. Quest'anno è stato particolare e tutti si devono prendere le proprie responsabilità". Da qui l'idea Italiano....