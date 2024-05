Napoli, Cannavacciuolo vota Conte: "Grandissimo motivatore, carica la squadra"

Antonino Cannavacciuolo ha le idee chiare per il futuro della panchina del Napoli, per lo chef pluristellato Michelin è solo uno il nome possibile per rilanciare il club dopo un'annata difficile con ben tre cambi alla guida della squadra. Intervenuto ai micorofoni di Sky, Cannavacciuolo ha fatto il punto sulla stagione complessa che ha vissuto il Napoli con lo Scudetto sul petto: prima Garcia, poi Mazzarri ed infine Calzona, ma per gli azzurri le difficoltà sono state troppo difficili da superare. "Serve vedere tornare a sudare la maglia - dice lo chef - una persona che fa correre i giocatori il doppio e questo mi fa piacere. Come nel mio mestiere, ci vuole tanta motivazione. Io spero, è il momento giusto per correre il rischio".