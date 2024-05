De Laurentiis su Giuntoli e la Juve "nemica speculare". Poi la frase su Conte

E a proposito di intrecci dirigenziali azzurri-bianconeri, De Laurentiis torna sull'addio di Cristiano Giuntoli : "Il mio errore più grande è stato quello di aver aspettato troppo tempo per mandar via chi non voleva rimanere. Se avessi deciso prima su Giuntoli, che voleva andare alla Juve da gennaio... chissà cosa sarebbe successo. Quando capisci che lui fin da piccolo voleva i bianconeri, con noi che siamo nemici speculari della Juventus, ti arrabbi: è come ricevere tante coltellate nel fegato . Ho sbagliato con lui e anche con Spalletti, che mi ha avvisato tardi di non voler rimanere". Guardando al futuro, Il nuovo direttore sportivo degli azzurri avrà diverse questioni da risolvere appena arrivato, soprattutto quelle riguardanti la permanenza di due big in rosa...

Futuro di Osimhen e Kvaratskhelia

La discussione si sposta sul mercato, ed in particolare le situazioni legate ad Osimhen e Kvaratskhelia: "Se loro due saranno presenti sui manifesti dei ritiri? Chi vivrà, vedrà. Saranno presenti o meno, ve ne farete una ragione. Kvara ha un contratto ancora lungo, sono serenissimo". E ancora: "Intanto i calciatori sono tutti cedibili. Sul mercato in entrata le scelte nelle campagne acquisti vengono fatte sempre in base allo scouting. Se alcune volte non si rivelano giuste, io la mia parte come investitore l'ho comunque fatta. Non mi sono mai tirato indietro quando c'è stato da investire, anche a gennaio non abbiamo ricorso a prestiti, abbiamo acquistato Ngonge per 20 milioni. Sono io direttamente a scegliere i calciatori, eccezion fatta proprio per Ngonge, che ho voluto io". Se si parla di futuro, non si può non parlare della guida tecnica...