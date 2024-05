Conte, Napoli più vicino: De Laurentiis, ok a Manna per chiudere

Antonio Conte sempre più vicino al ritorno in Serie A . L'ex allenatore di Juventus ed Inter , infatti, sembra ormai ad un passo dall'approdo al Napoli . Il club partenopeo avrebbe quasi definito l'accordo con il tecnico pugliese ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, ora ci sarebbero anche le tempistiche per arrivare all'ok definitivo.

L'emittente precisa che entro le prossime 48 ore dovrebbe esserci un nuovo incontro tra Conte e Giovanni Manna , con quest'ultimo che ha da pochissimo lasciato la Juve rendendosi subito operativo per il Napoli. Sempre secondo Sky Sport il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis , avrebbe proposto all'allenatore un contratto triennale da circa 8 milioni l'anno , tra parte fissa e bonus, dando mandato a Manna di poter chiudere l'affare.

Una trattavia che sembrerebbe ormai destinata ad andare in porto e con Conte che nel suo staff dovrebbe avere, oltre al suo vice Cristian Stellini, anche Gabriele Oriali: i due hanno vissuto insieme sia l'esperienza con l'Italia che quella con l'Inter. Da capire se Oriali possa arrivare come team manager o in altre vesti.