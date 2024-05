Spalletti su Italia, Napoli e la dritta a Conte: "De Laurentiis? Io ad un certo punto..."

" Mancini ha fatto un ottimo lavoro e noi dobbiamo ereditare questo lavoro e sarà uno stimolo a fare meglio e a fare ciò che tutti si aspettano - ha aggiunto spalletti - . Noi dobbiamo farci trovare pronti per questa competizione importantissima, c'è entusiasmo in Italia e grande partecipazione da parte dei tifosi nel volerci aiutare e noi siamo felici di portare questo sentimento in campo. Noi aspiriamo al nostro ritorno a farci dire dagli italiani 'siamo orgogliosi di voi' ".

"Spero di tornare dalla Germania e che in noi venga riconosciuta questa grande appartenenza, abbiamo tanti concittadini emigrati in Germania e dobbiamo essere al loro livello, sudando e sacrificandoci e per questo motivo dobbiamo per forza dare il meglio di noi stessi. Io mi commuovo facilmente ora che ho una certa età, la Nazionale è il punto più alto della mia carriera, è come vivere in Paradiso, come ho già detto proverò a dare il meglio di me, non so se sarà sufficiente. Abbiamo calciatori forti a disposizione, dobbiamo farli diventare squadra e se ci riusciamo possiamo giocare alla pari con tutti, anche con quelli che ora sembrano superiori, abbiamo una storia a cui fare riferimento".

"Scamacca? L'ho fatto giocare contro l'Ucraina e contro l'Inghilterra, di cosa dovrei essere sospreso? Lui è uno dei tre attaccanti centrali della Nazionale. Per me è importantissimo, bisogna restituire con la maglia azzurra il dono che gli è stato concesso. Ringrazio Gasperini perchè sotto la sua guida ha fatto vedere cose importanti. Allenare la Nazionale è come essere in Paradiso. Darò il meglio mettendo in chiaro diversi puti. C'è da diventare squadra. Se ci risuciremo sono convinto che possiamo andare a giocare alla pari con molte realtà che per adesso sono più forti di noi. Ma dobbiamo rifarci alla storia e con i 'Fantastici 5' possiamo farcela e renderà tutto chiaro fin da subito.