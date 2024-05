Conte-Napoli, Moggi a ruota libera: "È una certezza" e su Osimhen...

NAPOLI - Dopo una deludente stagione 2023-24 senza neanche la qualificazione a nessuna competizione europea, il Napoli vuole rilanciarsi e questi sono i giorni cruciali per il futuro del club campione d'Italia nella passata stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è determinato nel portare in azzurro Antonio Conte e dargli una squadra di livello per tornare a competere, a Radio Crc è intervenuto Luciano Moggi e ha parlati così della trattativa Napoli-Conte: "C’è una trattativa, potrebbe andare in porto e potrebbe saltare, ma le difficoltà ci sono, non è fatta. Bisogna essere precisi e c’è da capire se tutte le clausole verranno accettate. Una cosa è certa: dove va Conte si lotta per le prime posizioni per cui auguro a De Laurentiis e al Napoli di avere Conte come allenatore perchè è una certezza. Prendendo Conte il Napoli dimostrerebbe che quello appena passato è stato solo un infortunio.".

Su De Laurentiis

L'ex direttore sportivo della Juve ha speso parole anche per il presidente: "Antonio Conte ha lavorato bene con Lele Oriali nella Nazionale, quindi potrebbe essere un supporto morale per lui. De Laurentiis ha fatto degli errori cambiando tre allenatori in una stagione, il che indica che ha sbagliato le scelte iniziali. Deve tornare a fare il presidente come ha fatto lo scorso anno con Spalletti, quando ha vinto lo scudetto. Sono un ammiratore di De Laurentiis; i bilanci del Napoli dimostrano che ha lavorato bene, ma non mi piace che si parli di uscite prima ancora che Conte arrivi.”

La situazione Osimhen

L'attaccante nigeriano ha i riflettori puntati nell'imminente sessione di mercato con la sua partenza sempre più quotata, Moggi: "C’è una clausola, il problema è trovare una società che paghi quanto scritto sulla carta. Non credo abbia grandi difficoltà a trovare squadra nonostante quest’anno non sia stato esemplare anche dal punto di vista della condotta, ma come centravanti è inutile descrivere le sue qualità perché sono balistiche e in pochi e hanno".

Via Osimhen dentro Lukaku?

Se l'attaccante nigeriano dovesse partire allora il Napoli punterebbe su un pupillo di Conte, Romelu Lukaku: "Se Lukaku arriverà al Napoli, significa che anche Conte sarà in arrivo, perché è un suo pupillo. Tra Osimhen e Lukaku c’è una differenza sostanziale. A Lukaku non puoi chiedere di iniziare un’azione, ma ha una forza fisica straordinaria e segna molti gol, come ha dimostrato all’Inter e alla Roma. È un giocatore serio e apprezzabile, ma deve essere inserito in un contesto congeniale.”

La situazione Di Lorenzo

In questi giorni tiene banco anche il futuro del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo, Moggi ha commentato così: "Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli fino al 2028, quindi cambiare aria è più facile a dirlo che a farlo. De Laurentiis non lo regalerà. Se Conte diventerà l’allenatore, sarà in grado di calmare tutte le situazioni e Di Lorenzo resterà per dare il suo contributo al Napoli.”