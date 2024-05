Manna nuovo direttore sportivo del Napoli: la nota ufficiale

NAPOLI - Mancava solo l'ufficialità che ora è arrivata: Giovanni Manna è il nuovo direttore sportivo del Napoli. L'ex direttore sportivo della Juventus Next Gen e braccio destro di Cristiano Giuntoli nella stagione appena trascorsa in bianconero, prende in mano l'area sportiva del club azzurro chiamato a riscattarsi dopo una deludente stagione chiusa al decimo posto in Serie A. Per Manna un contratto di cinque anni e subito il compito di portare a termine l'operazione Antonio Conte per la panchina partenopea.