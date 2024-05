Conte al Napoli, firme sempre più vicine. Ma c’è subito una grana

Il nodo Di Lorenzo e non solo

Il terzino del Napoli ha già comunicato alla società la sua volontà di non proseguire insieme, ma il neo tecnico in pectore può cambiare le carte in tavola. L’allenatore salentino non è intenzionato a stravolgere la rosa, vuole garanzie sulla permanenza di alcuni calciatori e sul mercato in entrata. Anche il futuro di Alex Meret è ancora da decidere. Ci sarà un nuovo incontro tra l’entourage del portiere e la dirigenza azzurra, dopo che la società ha fatto scattare il rinnovo automatico per un’altra stagione, ovvero fino al 30 giugno 2025. Entrambe le parti vogliono discutere del nuovo accordo sul quale gettare la base per l’intesa, dopo il placet di Conte. Poi si passerà al mercato in entrata. Buongiorno resta il primo nome. Il Torino valuta il difensore 45 milioni, ma il Napoli vuole assicurarsi il centrale desiderato da Conte. Il presidente De Laurentiis, che non vuole spingersi oltre i 40 milioni, vorrebbe l’inserimento di Ostigard nell’operazione come contropartita tecnica. E se Kvara va via? C’è il forte interesse per Armand Lauriente. Si tratta di un’operazione sui 15 milioni più 5 di bonus per l’esterno del Sassuolo, che ha già fatto trapelare il suo gradimento. De Laurentiis, con un atto di fiducia straordinario, ha quindi conferito a Manna il potere di modellare il destino della squadra, mentre affiderà a Conte e Oriali il delicato compito di gestirla. Intanto il Tribunale federale ha comminato una multa di 165 mila euro al club per aver violato gli accordi sui diritti tv con Dazn per i silenzi stampa dopo Napoli-Torino e Barcellona-Napoli.