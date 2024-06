Conte-Napoli, attesa per la firma: i dettagli del contratto

Antonio Conte è a un passo dal Napoli. L'ex tecnico del Tottenham è pronto a firmare con il club partenopeo, che potrebbe dunque annunciare in giornata l'ufficialità dell'ingaggio. Per lui, pronto un contratto triennale da 6.5 milioni a stagione, più 2 bonus da assegnare in caso di qualificazione in Champions League e un premio Scudetto che ammonta a circa 1 milione.