Conte riparte dal Napoli, ufficiale: il messaggio di De Laurentiis

Conte, contratto e prossime tappe

Antonio Conte fa il suo ritorno in Italia. L'ultima esperienza era stata sulla panchina dell'Inter: in nerazzurro una finale di Europa League persa e lo Scudetto conquistato nel 2021, proprio prima dell'addio. Successivamente l'esperienza al Tottenham, la seconda della sua carriera in Premier League dopo quella col Chelsea, chiusasi nel 2023. Il tecnico pugliese ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno del 2027. Ingaggio da 6.5 milioni a stagione, a cui potrebbero aggiungersi dei bonus in base ai risultati.