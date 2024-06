Conte a Napoli già fa paura: chiesto subito Buongiorno, Manna al lavoro

L'era di Conte al Napoli è iniziata. Dopo la firma sul contratto e le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club, l'ex allenatore della Juventus è pronto ad abbracciare la città. Il tecnico è atterrato a Capodichino con un volo proveniente da Torino e, accompagnato dal ds Manna e da Lele Oriali, si è diretto verso Castel Volturno. Un primo sopralluogo alle strutture, per poi decidere e programmare il lavoro insieme allo staff. Con un obiettivo ben chiaro: vincere. L'unica parola chiave che rientra nello spogliatoio del salentino. Fa parte della sua indole e sicuramente non si accontenterà di giocare per il secondo posto.

Conte a Napoli: visita a Castel Volturno e prime richieste Conte dopo il suo arrivo in città si è diretto subito all'hotel che ospita lui e il suo staff e si è concesso alle richieste di foto da parte dei tifosi presenti. "Un grande abbraccio a tutti", ha detto con un grande sorriso sulle labbra, come riportato da Sky Sport. Ora la destinazione è Castel Volturno. L'allenatore ci era già stato ai tempi della Nazionale, quando andò a visionare un allenamento di Rafa Benitez, allora tecnico del Napoli. Adesso a distanza di dieci anni sarà lui il protagonista. Dopo aver visitato le strutture, si metterà subito a lavoro insieme alla dirigenza per pianificare anche i rinforzi di mercato.

In cima alla lista c'è il capitano del Torino, Buongiorno, ora impegnato con la Nazionale per l'Europeo in Germania. Il difensore è il preferito per rinforzare la retroguardia. Un incontro casuale tra Conte e il giocatore già c'è stato e l'ex Juve ha espresso il suo gradimento: “Faremo una grande squadra, ti vorrei con me”. Poi ci sarà da risolvere anche la questione Di Lorenzo e anche il futuro di Osimhen, che piace alle big. Lukaku intanto ha già rivolti i primi apprezzamenti al suo ex mister. Insomma, il neo allenatore azzurro non vuole perdere tempo. Il lavoro chiama e lui ha già risposto presente. Ora tocca a Manna accontentarlo.

