Osimhen fuori controllo: esplode di rabbia in diretta, gli strappano il telefono

Caos in casa Nigeria , protagonista il calciatore più rappresentativo: Victor Osimhen . Il centravanti di proprietà del Napoli , che in questa estate potrebbe cambiare squadra , si è sfogato su una diretta Instagram contro il commissario tecnico dei Super Eagles, George Finidi , per poi venirgli sottratto il cellulare interrompendo il live social. Ma cosa è successo per scatenare la rabbia dell'attaccante?

Osimhen, rabbia social col ct Nigeria

Osimhen è infortunato e non è a disposizione della propria nazionale. Nelle scorse ore il ct Finidi aveva dichiarato: "Non lo posso supplicare di giocare con la Nigeria, sembra che siano i calciatori a decidere quando essere a disposizione". E così, dopo queste parole, l'ira del centravanti del Napoli su Instagram: "Ho sempre giocato con il cuore per il mio Paese, so bene di aver subito diversi infortuni, ora ho perso ogni rispetto e stima per il Ct. Sono infortunato: dopo la risonanza magnetica, ho immediatamente chiamato Finidi. Ho fatto fare un video mentre il medico parlava con me e il ct".

E ancora: "Renderò pubblici gli screenshot e le foto delle nostre conversazioni: non si possono dire sciocchezze come quelle. Avevo chiesto a Finidi di poter comunque andare con i ragazzi nonostante l'infortunio, così da poter stare insieme ma mi ha risposto di no, dicendo di restare con la mia famiglia". Queste le parole di Osimhen che, nel mezzo della diretta, viene fermato da un collaboratore che si appropria del cellulare e interrompe "le trasmissioni". Uno sfogo che, da qui in avanti, potrebbe incidere e non poco sul percorso di Osimhen con la Nigeria.