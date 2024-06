“La maglia di Buffon come reliquia. Conte? Dicono sia molto esigente…”

"Non vedo l’ora di incominciare la stagione col Napoli. Arrivare in un top club è motivo di grande orgoglio per me. Vado lì per lavorare sodo con l’obiettivo di farmi trovare pronto e conquistarmi il mio spazio". Gli si illuminano gli occhi a Elia Caprile , quando parla di quella che sarà la sua nuova squadra. Dopo una lunga gavetta il classe 2001 approda in una grande squadra. Il Napoli crede tanto nel portiere veronese: non a caso l’aveva acquistato l’estate scorsa per 7 milioni dal Bari e ha già declinato varie richieste. Il motivo è chiaro: Caprile si giocherà il posto con Meret . Riavvolgiamo il nastro: raccontano che la vocazione da portiere le sia venuta grazie a papà Luigi… "Tutto vero. Avevo 5 anni ed ero in montagna a San Zeno coi miei cugini, quando papà mi regalò la maglietta dorata della nazionale di Gigi Buffon . Da quel momento ho iniziato a giocare in porta». Quel Buffon che l’anno scorso le ha regalato la maglia autografata dopo Bari-Parma".

Che effetto le ha fatto conoscere il proprio idolo?

"Lì ho scoperto la grandezza del Gigi uomo. Avevamo vinto 4-0 e pensavo fosse di malumore, tanto che rimasi 40 minuti fuori dal loro spogliatoio per paura di non riuscire a vederlo. Invece Buffon mantenne la promessa di scambiarci le maglie. Restammo a lungo a chiacchierare: mi ha dato diversi consigli e fatto i complimenti. Adesso la sua maglia è incorniciata come una reliquia a casa mia".

Si è definito metà veronese e metà napoletano. Come convivono in lei le due anime?

"Ho l’esuberanza tipica partenopea: sono molto estroverso, ma al tempo stesso puntiglioso e preciso come i veronesi".

Un tappa fondamentale della sua carriera è stata Leeds. Com’è essere allenati a 18 anni da Bielsa?

"Un’esperienza incredibile. Per la prima volta andavo a vivere lontano da casa e in un paese straniero: in quei mesi scoppia la pandemia e mi trovo a vivere da solo per un anno e mezzo. Quando vedi Bielsa sai che stai incontrando l’allenatore per eccellenza come dice Guardiola. Ti forma in ogni cosa: è attento a qualunque dettaglio e controlla tutto, persino il peso. In campo volavamo e giocavamo a memoria, tanto da vincere la Championship e finire l’anno dopo noni in Premier".