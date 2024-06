Napoli-Conte, è già amore: il messaggio social ai tifosi è chiaro

Conte-Napoli, dedica social ai tifosi

L'allenatore del Napoli ha condiviso una foto dei tifosi azzurri radunati al di fuori del luogo in cui si è tenuta la sua prima conferenza stampa, mandando un messaggio chiaro: "Vi avrei voluto ringraziare di persona per il caloroso benvenuto ma purtroppo, per motivi di ordine pubblico, non è stato possibile. Avrò tempo di ricambiare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli". Delle parole che dimostrano ancora una volta il grande senso di coesione che Antonio Conte vuole creare con l'obiettivo di conquistare l'ennesimo trofeo nella sua carriera.