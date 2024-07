Conte prepara il Napoli: allenamenti serrati, ecco quando parla

Antonio Conte e il Napoli sono pronti a partire per la nuova stagione. Dopo la giornata di visite mediche e di ritorni dei giorni scorsi, propedeutici per capire le condizioni dei vari giocatori, ecco che domani la squadra arriverà a Dimaro-Folgarida per il suo 13esimo ritiro in Val di Sole, dove ci saranno anche i nuovi acquisti Marin e Spinazzola (in attesa di Buongiorno) e anche il nome più caldo sul mercato ovvero Osimhen. Saranno 10 giorni intensi soprattutto per gli allenamenti serrati che il tecnico ha preparato per iniziare a far mettere benzina nelle gambe ai calciatori. Un programma intenso dove tutti i giorni la squadra sarà sul campo per una doppia seduta tra le 10 e le 17:30. Nel mezzo ci saranno serate di presentazione, di amichevoli e prime conferenze.

Napoli, il programma del ritiro a Dimaro L'arrivo l'11 luglio, i primi allenamenti e poi sabato la conferenza di Antonio Conte al Teatro di Dimaro in piazza. Stesso luogo dove, un giorno dopo, quattro giocatori incontreranno i tifosi giunti in ritiro per seguire il nuovo Napoli nei suoi primi giorni di raduno. Il martedì 16 è tempo della prima amichevole, alle 18 infatti gli azzurri scendono in campo per affrontare l'Anaune Val di Non Asd per la consueta partita a inaugurare la stagione.

Il mercoledì sarà la volta di un giocatore in conferenza mentre alla sera ci sarà un po' di intrattenimento sempre in piazza. Giovedì 18, invece, è il momento per incontrare l'allenatore e il suo staff tecnico, mentre il giorno successivo ci sarà la consueta presentazione della squadra. Il 20 luglio la seconda e ultima amichevole del ritiro contro il Mantova di Possanzini neo promosso in Serie B. Un test match che di fatto chiuderà i 10 giorni di ritiro a Dimaro perché il 21 la squadra ripartirà e lascerà la Val di Sole.

