Conte: "Buongiorno colonna del Napoli". Poi la frase sul test di Ventrone

Dopo l'inizio del ritiro a Dimaro, Antonio Conte prende la parola in conferenza stampa. Il nuovo allenatore del Napoli , nel giorno dell'ufficialità dell'arrivo di Alessandro Buongiorno dal Torino , farà il punto sui primi giorni di lavoro con la squadra, con le sedute quotidiane che si stanno rivelando particolarmente dure, come da tradizione del tecnico salentino. Atteso anche un giudizio sulle operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, condotte dal ds Giovanni Manna in queste prime settimane.

Quindi sull'ultima stagione degli azzurri: "È inevitabile che certe scorie non sono del tutto andate, non dimentichiamo che è stata veramente molto deludente, sotto ogni punto di vista. Io ho provato a metterci una pietra sopra con i ragazzi, di concentrarci sulla rivoluzione che ci attende, ma non dimentichiamo quella stagione, teniamola lì. Nessuno è contento ed abbiamo quell'esperienza così come due anni fa abbiamo l'esperienza della vittoria. Ci deve far diventare gente più esperta. E' giusto metterlo in un cassetto, ma nell'eventualità lo riapriamo per rinfrescarci la memoria".

La conferenza inizia subito con il tema mercato: "Stiamo dando dimostrazione di avere una visione chiara sulle cose da fare. Per un club come Napoli è giusto operare per il presente e per il futuro. Rafa Marin ha buone prospettive, un giovane. Lo stessovale per Buongiorno , anche lui giovane, prospetti che per anni possono essere colonne. Si ragiona anche sul presente per migliorare e c'è stata una grande occasione con Spinazzola e l'abbiamo colta. Stiamo facendo mercato in modo giusto, quello che deve fare il Napoli".

Napoli, Conte su Osimhen e lo scudetto

Conte ha poi affrontato il tema del futuro di Victor Osimhen: "È un top player, un professionista con cui io ho parlato a lungo. È un calciatore del Napoli e sa benissimo che deve lavorare e avere il giusto atteggiamento. Quello che conta è il presente, del futuro non mi interessa".

Sullo scudetto: "È stato un gap netto, sono 41 punti di distanza dall'Inter, fino a -15 dalla quinta per la Champions e -10 dalle romane. Questa è la realtà dei fatti. Chi fa pronostici e previsioni deve essere ragionevole, altrimenti si finisce in qualcosa non dico di ridicolo, ma non veritiero. C'è questo margine, in più è andato via un giocatore simbolo come Zielinski che ha rinforzato proprio l'Inter, non sappiamo il nostro mercato come finirà. C'è un accordo, potremmo perdere Osimhen, il più forte, che ha fatto la differenza nell'anno dello Scudetto... Detto questo, a me questi giochino non fanno paura, se vogliono metterci pressione non è un problema, lo accetto, li lasciamo parlare, noi parliamo poco e siamo concentrati dopo un anno assurd e ingiustificabile. Abbiamo il dovere di migliorare, tornare nelle coppe, dalla porta principale, questo è l'obiettivo realistico."

Napoli, Conte: "Ho trovato un gruppo consapevole"

Quindi un commento sulla squadra dopo i primi giorni di ritiro: "Ho trovato calciatori molto responsabili, hanno capito gli errori commessi. Quando abbiamo vinto, abbiamo vinto tutti, mentre l'anno scorso abbiamo perso tutti. I ragazzi hanno fatto una riflessione e penso di ritrovarli con più esperienza. Nei loro occhi ho visto un po' di delusione quando hanno parlato dell'anno scorso. Il ritiro? Non mi capitava da tanto di vivere un ritiro in mezzo alla gente, sono tornato indietro nel tempo, quando ho iniziato e si andava in montagna. Sono emozioni forti, rivivendo il percorso fatto. In albergo c'è infatti una foto del mio Siena quando abbiamo vinto la B, facemmo ritiro a Dimaro. Queste emozioni mi stanno facendo molto bene".

Napoli, Conte: "Kvara e Di Lorenzo? Promessa mantenuta"

Conte è poi tornato a parlare delle situazioni legate a Kvaratskhelia e Di Lorenzo: "Il presidente mi aveva promesso che sarebbero rimasti ed è stato così. Grande merito va alla società, che ha agito nella giusta maniera. Sono due bravi ragazzi. Di Lorenzo si era legato a vita al Napoli, la grande delusione lo aveva condizionato. Io ho riportato equilibrio in questa delusione, provando a spiegare che non possiamo gettare anni di lavoro. Il club ha agito come doveva, in questo va dato merito al presidente".

Spazio poi al campo, con la sceltra tra la difesa a tre e quella a quattro: "Noi lavoreremo su un tipo di costruzione che va bene per entrambe. Cambierà il tipo di pressione che puoi andare a fare in campo. Anche il mercato è stato fatto in funzione di questa idea con calciatori come Buongiorno e Di Lorenzo. Cercheremo di valorizzare le caratteristiche dei nostri calciatori, dando spazio alla qualità di giocatori come Kvara e Politano. La situazione è chiara dal punto di vista tattico, non voglio una squadra passiva. Dobbiamo fare la partita, poi è chiaro che quando giochi contro una squadra più forte devi anche saperti difendere".

Napoli, Conte sull'addio di Zielinski

L'allenatore ha commentato il centrocampo a sua disposizione dopo l'addio di Zielinski: "La coppia Lobotka-Anguissa è una delle più forti. Devo essere bravo a tirare fuori da Cajuste un po' di cattiveria, perché ha delle potenzialità importanti. Lo stesso vale per Folorunsho, ci dovrò lavorare. Durante questo ritiro farò delle valutazioni. Tutti i giocatori devono essere consapevoli che a fine campionato saranno migliori. Noi dobbiamo diventare una squadra che deve dare fastidio agli altri. In questo momento non è previsto l'arrivo di un nuovo centrocampista, poi in caso di cessione ci penseremo".

Conte non dimentica Ventrone: "Faremo lo yo-yo test"

Conte ha poi dimostrato di non aver dimenticato l'ex preparatore atletico Gian Piero Ventrone, scomparso nel 2022, citando il metodo d'allenamento dello yo-yo test: "Lo faremo in corso d'opera, da ieri abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta. L'approccio non può essere subito duro anche se per alcuni l'approccio soft può sembrare subito duro. Abbiamo iniziato a lavorare tatticamente e fisicamente, ho trovato disponibilità. Se vuoi fare un calcio aggressivo devi averlo nelle gambe, altrimenti resta un'idea. Lavoreremo il giusto, io ho lavorato tanto da calciatore, non c'è paragone oggi con quello che abbiamo fatto noi. Quando a volte mi dicono se davvero facevano quelle corse... è inevitabile che c'è una metodologia e servirà un adattamento, ma ha sempre dato frutti e la porteremo avanti includendo anche un miglioramento di stress, di fatica, resilienza, tutte situazioni su cui non si lavora più".

Napoli, l'idea di Conte su Raspadori e Lindstrom

L'allenatore ha parlato del possibile ruolo dei due calciatori nell'attacco del Napoli: "Per quanto riguarda Lindstrom, lui faceva l’esterno alto nel 3-4-3 al Francoforte. Cercheremo di rispettare le sue caratteristiche come per tutti gli altri. Per quel che riguarda Raspadori, è un calciatore per cui ho in mente un ruolo da sottopunta, ma sicuramente non in fascia. Poi mi aspetto delle risposte forti da parte di tutti".

Su Oriali che invece lo ha seguito dopo il percorso insieme all'Inter: “Abbiamo avuto il piacere di conoscerci in Nazionale, dove mi è stato proposto da Tavecchio. Siamo partiti insieme in Nazionale e poi l’ho riportato con me all’Inter e gli ho chiesto di accompagnarmi in questa esperienza al Napoli. Lui poteva stare anche a casa, ed invece ha accettato di buon grado di venire con me. È un po’ il mio braccio destro. È una persona molto importante per me e mi fa piacere che mi abbia seguito qui con grande entusiasmo”.