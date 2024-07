Conte duro: "Napoli, situazione media. Senza coppe? Lo svantaggio è..."

Il Napoli riparte da Antonio Conte: gli azzurri da giorni sono a Dimaro nel ritiro estivo, preparando così la prossima stagione. Un inizio però non semplice, come ammesso dallo stesso tecnico pugliese durante un'intervista rilasciata ai microfoni della Rai. Gli obiettivi, la rosa, il mercato e una battuta sulla Nazionale: tanti i temi toccati da Conte, come sempre senza peli sulla lunga.

Conte: la "situazione media" e lo Scudetto "Stiamo iniziando un percorso. È un percorso di ricostruzione, me ne sto veramente rendendo conto adesso: mi sto accorgendo che c'è tanto tanto da lavorare, e non si parte da una soluzione alta, ma da una situazione media". Non usa giri di parole Conte, che parlando della gestione dopo lo Scudetto vinto dagli azzurri prosegue: "A volte la vittoria copre tante magagne, invece bisogna essere obiettivi e capire dove si può migliorare per continuare ad essere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta non devi buttare tutto: bisogna tenere alcune cose buone, ma il resto va buttato".

Il Napoli senza coppe e l'Italia Un discorso, quello del post Scudetto del Napoli applicabile anche all'Italia. Il deludente Europeo e le mancate qualificazioni alle ultime edizioni del Mondiale, ma con in mezzo la vittoria di Euro 2020: "Queste situazioni ci sono, ci conviviamo da tanto tempo. Quando le cose vanno bene si fa finta di niente, poi quando vanno male si tirano fuori. Se si vogliono trovare delle soluzioni bisogna farlo sia nel bello che nel cattivo tempo". Tornando al Napoli, i partenopei non avranno le coppe. Una situazione che porta elementi positivi e negativi: "Il vantaggio è avere tutta la settimana a disposizione per lavorare, lo svantaggio è che non puoi costruire una rosa competitiva come con la Champions. Di certo serve una rosa buona, questo è fuori ogni dubbio. Il prossimo step? Fare valutazioni in campo, capire chi resta al Napoli e chi invece è giusto vada a giocare altrove".

