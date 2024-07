Conte, i tifosi Napoli cantano "Chi non salta juventino è": lui reagisce così

DIMARO - Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando alla stagione nel protocollare ritiro in Trentino Alto Adige a Dimaro, allenamenti durante il giorno ed incontro con i tifosi la sera con presenti giocatori e lo stesso allenatore ex Inter. Nell'ultimo incontro i tifosi azzurri hanno stuzzicato Conte sfruttando la rivalità con la Juventus intonando il classico coro "Chi non salta juventino è!", il tutto con l'intento di vedere l'ex allenatore bianconero saltare con loro...ma Conte li ha spiazzati. Il nuovo allenatore ha risposto: "Chiariamo una cosa. Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. È giusto che voi siate tifosi e giustamente supportate la nostra squadra. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa. Non mi chiedete cose che non farò ma non per una singola squadra ma per tutte le squadre perché noi allenatori dobbiamo dare l'esempio positivo. Poi quello che vi posso dire oggi è che voi avete il primo tifoso del Napoli qui sul palco". Conte che in chiusura di serata si è unito insieme ad Oriali nel cantare in gruppo 'O surdato 'nnammurato