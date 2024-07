Di Lorenzo, retromarcia Giuffredi: "Resta grazie all'arrivo di Conte"

Inversione a U. Al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, ha ritrattato la sua posizione in merito al futuro del terzino destro del Napoli. Lo scorso 31 maggio, Giuffredi aveva dichiarato: "Se dovesse arrivare Conte, l'idea potrebbe cambiare? L'aspetto tecnico, tattico, o il prossimo allenatore non c'entrano nulla. Ci sono scelte che vengono prese indipendentemente dal calcio, che riguardano altre dinamiche: un calciatore può fare delle riflessioni, decidendo cosa fare. Sono felice per Conte, essere allenati da un tecnico come lui è un onore, ma il tecnico non c'entra con la scelta fatta da Lorenzo".