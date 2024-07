Osimhen, parla l’agente: “Leggo di scambi fantasiosi. Basta fake news”

Napoli, il futuro di Osimhen

In occasione dell'ultima amichevole contro l'Egnatia, il nome di Osimhen non era presente nella lista dei convocati. Un ulteriore indizio. Ma nei giorni scorsi anche Manna ha rilasciato dichiarazioni in merito: "Siamo qui oggi per mettere una parola fine alla telenovela estiva. Penso sia inopportuno e non corretto parlare in questa sede di mercato. In generale condividiamo col club una strategia, siamo tranquilli, abbiamo le idee chiare. Non faremo cose folli ma funzionali alle nostre idee tecnico-tattica a supporto dell'allenatore. Io sono qui per dare un segnale di unità per farvi capire che siamo tutti una cosa sola e insieme dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con valori importanti. Detto questo, con Osimhen, Simeone e Cheddira in attacco siamo coperti. Poi ci sono 30 giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni".