Conte, regalo da Raspadori: il Napoli batte il Brest

CASTEL DI SANGRO - Il Napoli torna a casa con la quarta vittoria consecutiva sotto la guida di Antonio Conte che nel giorno del suo compleanno festeggia il successo nell'amichevole di Castel di Sangro contro il Brest. A fare il regalo all'ex tecnico della Juventus è Giacomo Raspadori che con una splendida giocata sul finire della prima frazione permette agli azzurri di portare a casa il secondo test del ritiro in terra abruzzese. Inidicazioni importanti per Conte che si gode il risultato ottenuto contro i francesi, qualificati alla prossima Champions, e una difesa che in queste prime quattro uscite e rimasta imbattuta.

Napoli-Brest, la partita

Primo tempo tutto azzurro con la traversa di Spinazzola. A scacciare via la sfortuna è Raspadori al 42' che riceve in area da Mazzocchi, controlla e batte a rete per il vantaggio Napoli. Nella ripresa giostra di cambi e tentativi di reazione dei francesi, dopo un palo colpito da Kvaratskhelia, ma Meret resta imbattuto anche in questo test. Nel recupero attimi di nervosismo in campo dopo una brutta entrata su Natan, al triplice fischio è poker per Conte che si aggiudica la quarta amichevole sulla panchina partenopea.

