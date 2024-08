Conte shock: "Napoli, pensavo meglio. Juve? Niente in comune, lo scudetto un tranello"

"Mi aspettavo una situazione migliore"

Nella prima conferenza stampa della Serie A, Conte non si fa problemi a dire cosa non va nella società azzurra. Anzi, sottolinea come credesse di trovare un ambiente differente: "Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato, di ricevere qualche sorpresa positiva, ma ho avuto difficoltà a trovarne: mi aspettavo di meglio. Ma ripeto, siamo qui per lavorare e per cercare di fare valutazioni con il club in maniera obiettiva, razionale, sapendo che non si può fare tutto subito. Trovarti davanti a 9-10 uscite... Le altre squadre hanno situazioni consolidate, dove vengono aggiunti pezzi importanti. Oggi non dico che siamo all'anno zero, ma ci siamo vicini. Questo non mi spaventa, ma è meglio essere chiari: sapere a cosa si va incontro servirà ad essere più cazzuti".