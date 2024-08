Ufficiale, Osimhen fuori rosa Napoli! E Lukaku 'non ha pietà'

Victor Osimhen è fuori dalla lista del Napoli per il campionato di Serie A. Antonio Conte fa fuori l'attaccante nigeriano e non solo. Il club azzurro, dopo la chiusura del calciomercato, ha infatti ufficializzato l'elenco dei giocatori che giocheranno il campionato di Serie A 2024-25 e nella lista non c'è Osimhen, che al momento è ancora a Napoli dopo le trattative sfumate per la cessione al Chelsea e con l'Al-Ahli. Il nigeriano resta quindi in Campania ma completamente fuori dal progetto di Conte in attesa di sviluppi (il mercato arabo è ancora aperto). Intanto, il neo arrivato Lukaku non ha perso tempo: avrebbe chiesto (e ottenuto) subito la maglia numero 9 di Osimhen.