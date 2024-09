Neres shock, rapinato dopo Napoli-Parma: pistola in faccia e vetri in frantumi

Notte da incubo per David Neres. L'attaccante brasiliano in forza al Napoli ha subito una rapina nella serata di sabato 31 agosto, quando una coppia di malviventi ha raggiunto in moto la vettura in cui si trovava, rompendo il vetro e puntandogli contro la pistola. I fatti hanno avuto luogo in seguito alla sfida di campionato tra la formazione di Antonio Conte e il Parma di Pecchia, disputata allo Stadio Maradona.