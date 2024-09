Conte, Napoli e il murale di Maradona: la visita segreta mostrata sui social

Napoli, Conte e il murale di Maradona

Conte era rimasto sorpreso quando in sala stampa un giornalista rivelò di sapere della visita notturna al celebre palazzo in cui è rittatto 'El Pibe de Oro'. Il tecnico rispose stupito: "Non so neanche come si sia venuto a sapere (ride, ndr), anche perché sono andato alle 23.30 con mia moglie, mia figlia e mio fratello. Qualcuno ci ha scoperti, ma non tanti. È stata una cosa molto bella, si respira un'area particolare lì: è un posto di culto. Ci tenevo ad andare, contento di averlo fatto. Strano che si sia saputo, mi ha visto qualcuno però sono cose che magari qualcuno vuole fare anche in silenzio. Felice di aver avuto l'opportunità di farlo senza scorte particolari. C'è un'energia pazzesca".