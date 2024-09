Conte per il tris Napoli: "A Cagliari per sporcarci le mani". E sulla Juve...

"Il Cagliari ha sempre dato fastidio al Napoli. Dobbiamo essere attenti e consapevoli di dover ritrovare la continuità di risultati. Da un anno e mezzo non facciamo più di tre vittorie consecutive". Così Antonio Conte , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla prossima sfida di campionato che vedrà il Napoli scendere in campo alla Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola . I partenopei sono reduci da due successi consecutivi con Parma (2-1) e Bologna (3-0), che hanno riscattato l'esordio shock contro il Verona. Napoli e Cagliari si affronteranno domenica 15 alle ore 18 nel match valido per la 4ª giornata di Serie A.

Conte su Lukaku e Kvara

"Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati. Mi aspetto inoltre che i nuovi arrivati si inseriscano quanto prima nel nostro contesto. Lukaku ha utilizzato la sosta per cercare di entrare a pieni giri a livello fisico e tattico. C'è stato grande impegno da parte sua. È venuto anche nei giorni liberi. Sta migliorando sotto tutti i punti di vista, ci sono ancora due allenamenti, poi prenderò le decisioni opportune. I primi cento giorni sono stati molto intensi - ha dichiarato il tecnico, al suo 100º giorno sulla panchina del Napoli - . Abbiamo lavorato molto dentro e fuori dal campo. Chi doveva lavorare lo ha fatto bene. Sono soddisfatto, abbiamo dato un indirizzo. I nazionali sono tornati tutti in buone condizioni. Kvara ha un problema alla caviglia, valuterò anche lui. Mi porto dietro una grande pressione e una grande responsabilità. Avendo vinto in passato la gente si aspetta questo da me. Dobbiamo crescere. Il presidente ha parlato di anno zero. Per me non è proprio così, però siamo partiti per una ricostruzione profonda. Lo dimostra il mercato: se prendi 7 giocatori e per un motivo o per un altro ne vanno via 12 o 13 dalla rosa significa che c'è cambiamento importante. So cosa mi aspetta e quali sono le aspettative nei miei confronti".

Conte verso il Cagliari

"Il mercato ha portato dei miglioramenti, la mia intenzione è ora quella di cucire l'abito migliore addosso alla squadra. L'allenatore è come un sarto. Cerchiamo la soluzione migliore per trovare l'equilibrio tra la fase difensiva e quella offensiva. McTominay e Gilmour? Ho avuto un'ottima impressione. Sono ragazzi seri, ho potuto conoscerli da avversari quando allenavo in Premier. Hanno alzato il livello. L'obiettivo è avere una rosa competitiva dove non ci sono posti prestabiliti. Senza dunque ragionare da provinciali, piuttosto come un club che vuole competere per qualcosa di importante. Folorunsho? È stato reintegrato, è un bravo ragazzo e un lavoratore. Darà un grosso contributo al Napoli. Siamo contenti che sia con noi. A Cagliari affronteremo una squadra tosta come tutte quelle di Nicola, un allenatore sottovalutato. Ha sempre fatto bene. Troveremo un ambiente caldo". Antonio Conte ha poi risposto sulla sfida successiva di campionato contro la Juventus di Thiago Motta.

