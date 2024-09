Cannavaro incorona Conte: “Ha ricompattato il Napoli”. Sulla corsa scudetto...

Cannavaro si è espresso così sull'ottimo inizio di stagione di un Napoli già capolista: "Resta una squadra forte e la stagione scorsa è stata particolare. Conte è stato bravo a ridare fiducia ai giocatori e ricompattare il gruppo, sono vittorie di carattere, importanti. Il Napoli rispetto alle altre ha il vantaggio di giocare una volta a settimana, ha speso tanto prendendo giocatori molto forti su una base già importante. L’anno scorso era solo una questione di testa, anche ieri la formazione aveva solo tre giocatori diversi. Certo l’ Inter resta per me avvantaggiata, ma siamo solo all’inizio".

Cannavaro: "Futuro? Mi sto aggiornando, sono pronto a tornare"

L'ex difensore lo scorso anno non è stato confermato sulla panchina dell'Udinese nonostante la salvezza raggiunta all'ultima giornata: “Adesso passo tanto tempo a guardare partite per aggiornarmi, ma la mia idea è tornare in panchina. So che non è facile, c’è tanta concorrenza, ma io lavoro per farmi trovare pronto". Infine sulla mancanza di attaccanti importanti nel nostro calcio: "Il calcio sta soffrendo la mancanza di attaccanti puri, c'è più organizzazione, ora si gioca più di reparto. Mancano però gli attaccanti di una volta".

