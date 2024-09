Lukaku ha risvegliato l’orgoglio del Napoli: Conte gongola

No, noi no. Lo scudetto è roba per altre squadre, non ci riguarda. E poi, con l’ Udinese in testa al campionato, aumenta il numero delle pretendenti al titolo. Sono i pensieri di Antonio Conte che preferisce nascondere il Napoli , nonostante sia ad un solo punto dalla vetta ed abbia dato la sensazione di essere un gruppo molto più solido di quelli che hanno cominciato la stagione con l’intento (più o meno) dichiarato di arrivare primi. Ma quante cose sono cambiate in un mese, vero Antonio? Dopo la sonora sconfitta (3-0) rimediata all'esordio di Verona, che aveva acceso il campanello d’allarme, c’è stato un brusco cambio di rotta, complice il mercato da 167 milioni spesi e merito del lavoro certosino svolto dal coach salentino: è stato abile a ricompattare il gruppo ed a ridisegnare l'assetto tattico.

Decisivo è stato l'arrivo di Buongiorno dal Torino: con lui in campo gli azzurri hanno sempre vinto e - soprattutto - hanno subito solamente una sola rete in 4 partite, senza di lui una sconfitta ed i 3 gol in soli 90 minuti. Se il Napoli è tornato a vincere tre gare consecutive , 566 giorni dopo l’ultima volta, è (anche) perché davanti c’è il numero 9 - anzi 11 - voluto da Conte: Romelu Lukaku. Una fiducia, quella dell’ex ct della Nazionale, che Big Rom ha percepito e ripagato con 2 gol e 2 assist in 102 minuti giocati , una rete ogni 51 minuti. Il belga, inoltre, è il secondo giocatore del Napoli che, negli ultimi 20 anni, è riuscito a prendere parte ad almeno quattro gol nelle prime due presenze in A con la maglia azzurra.

Stimoli ritrovati

L’elettroshock salentino ha sortito effetti immediati anche sui “senatori”. A cominciare da Alex Meret, tornato ad essere quel portiere sicuro e reattivo visto nell’anno dello scudetto e decisivo contro il Cagliari. Poi il capitano Di Lorenzo, per il quale il tecnico del Napoli si è speso in prima persona, ormai rinato dopo un’estate turbolenta. E Kvara? Antonio Conte fu chiaro dal primo momento: «Sarà protagonista assoluto nel mio progetto, è incedibile». Detto, fatto. Il georgiano è il leader tecnico di questa squadra, capace di non intestardirsi - come lo scorso anno - e di essere nuovamente decisivo. Il ds Manna, ai microfoni di Sky, ha parlato proprio del futuro di Kvara: «Ha ancora tre anni di contratto e sta bene qui. Stiamo parlando con il suo entourage per il rinnovo, ma non c’è fretta, lui è tranquillo».

Le tattiche di Conte

C’è anche chi scalpita per ritagliarsi il suo spazio in questa squadra, come David Neres. Il brasiliano ha giocato solo il 9% dei minuti totali a disposizione, eppure ha fornito tre assist (uno ogni 13 minuti) partecipando al 22% dei gol totali realizzati. Mai nessuno in serie A, negli ultimi vent’anni, ha avuto un impatto così determinante. L’ultimo fattore è l’assenza di coppe che permetterà a Conte di lavorare più delle altre, e su diverse soluzioni tattiche. Infoltire il centrocampo passando al 3-5-2 con Anguissa - rinato con la cura Conte - e McTominay ai lati di Lobotka, è più di una semplice suggestione. Magari già sabato con la Juventus. Il cambiamento radicale ha generato l’entusiasmo della piazza, inizialmente scettica e oggi felice di sognare. Lo scudetto? No, noi no.