Conte vede la Juve e cambia: il ritorno allo Stadium è la giusta occasione

L'idea di Conte

E ora? È vero, non è ancora il 29 novembre, ma in vista di Juventus e Napoli, si presenta un nuovo spartiacque per Conte. L'allenatore sta pensando di ripristinare il suo 3-5-2, sacrificando Politano per inserire McTominay, al fine di rinforzare un centrocampo che sta mostrando segni di difficoltà con l'attuale modulo, sostenendo così Lobotka e Anguissa. Oppure, togliendo Mazzocchi e proporsi con un dinamico 3-4-3. La sfida contro la squadra di Thiago Motta, una squadra aggressiva e rapida quando riparte, sembra essere l’occasione giusta: infoltire il centrocampo - sacrificando un esterno - limiterebbe le ripartenze avversarie e renderebbe il Napoli più compatto e organizzato. Solo una vittoria, nel gennaio 2021 da tecnico dell’Inter, un pareggio e ben 6 sconfitte contro i bianconeri per don Antonio. Il suo obiettivo è quello di invertire il trend negativo per guardare con consapevolezza al futuro. E creare un prima e un dopo anche questa volta.